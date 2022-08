Voltalia : Sylvine Bouan nommée Directrice Financière (CFO)

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, annonce l'arrivée de Sylvine Bouan le 1er juillet 2022 au poste de Directrice Financière (CFO). Elle succéde à Marie-Odile Lavenant, qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe.

"Je suis heureux d'accueillir Sylvine et lui souhaite plein de succès en tant que Directrice Financière de Voltalia. Je suis convaincu que ses qualités personnelles et professionnelles permettront, avec les femmes et les hommes du groupe, de relever les défis qui attendent Voltalia", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Sylvine Bouan dispose de 20 ans d'expérience en finance. Après plus de six ans passés dans l'audit chez KPMG en France, en Roumanie et en Russie, Sylvine devient en 2009 Directrice Financière des Supermarchés Auchan Russie. De retour en France, elle devient Directrice Financière Corporate de Auchan Retail International, puis Directrice Financière & Patrimoine d'Auchan France.

Elle succède à Marie-Odile Lavenant, qui a pris de nouvelles responsabilités au sein du groupe en tant que Directrice de l'Audit interne et Administratrice au sein des conseils d'administration d'une série de filiales, à commencer par Helexia et Greensolver.

"Au nom de l'ensemble des équipes, je tiens à remercier chaleureusement Marie-Odile pour son engagement en tant que Directrice Financière et pour son travail sur de nombreux projets structurants dans un contexte de très forte croissance : depuis sa nomination en 2016, les revenus de Voltalia ont été multipliés par trois. L'expérience de Marie-Odile sera particulièrement utile dans ses nouvelles fonctions, notamment pour accompagner la croissance de nos principales filiales", a aussi déclaré Sébastien Clerc.

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre 2022, le 28 septembre 2022 (avant Bourse).