Voltalia : sur les 20 euros

(Boursier.com) — STOA , fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructure dans les pays en développement et émergents et Voltalia ont annoncé que STOA va prendre une participation de 33% dans la centrale solaire SSM1&2, la centrale solaire de 320 mégawatts de Voltalia au Brésil.

STOA est devenue actionnaire à 33% de la société propriétaire du projet Solar Serra do Mel 1&2, une centrale solaire de 320 mégawatts actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2022. SSM1&2 est soutenu par cinq contrats de vente d'électricité d'une durée moyenne de 16 ans.

SSM1&2 fait partie du cluster de Serra Branca. Entièrement développé par Voltalia et situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte, Serra Branca est le plus grand cluster éolien et solaire du monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts.

Voltalia est l'actionnaire majoritaire d'une partie importante des projets situés dans la région, les autres projets étant cédés à des partenaires. En septembre 2020, STOA avait déjà acquis une participation de 33% dans VSM3, une centrale éolienne de 152 mégawatts soutenue par un contrat de vente d'électricité de 20 ans avec CEMIG, une compagnie d'électricité publique brésilienne.

"Le montant de l'opération n'est pas communiqué mais doit être supérieur à 75 ME" estime Portzamparc qui souligne que Serra Branca est le plus grand cluster éolien et solaire du monde avec une capacité potentielle de 2,4GW. "D'autres cessions, totales ou partielles, sur des parcs en opération, en construction ou en développement sont possibles pour financer le développement, de quoi rééquilibrer le portefeuille d'un point de vue géographique et/ou technologique". Verdict : "conserver" le dossier. Le titre monte de 2,7% sur les 20 euros ce mercredi.