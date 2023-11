Voltalia : sur les 10 euros

(Boursier.com) — Voltalia campe sur les 10 euros ce jeudi, alors que Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours de 16 à... 10 euros avec un avis à 'pondération en ligne'. Le groupe a présenté un chiffre d'affaires de 325,2 millions d'euros à la fin septembre 2023, stable par rapport aux 9 premiers mois de 2022 à taux de change courants et constants. Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2023.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'est établi à 126,2 millions d'euros, stable par rapport au troisième trimestre 2022 à taux de change courants et constants. Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 62% et 38% du chiffre d'affaires du trimestre.

L'objectif 2023 d'EBITDA normatif est confirmé

Voltalia a relevé son objectif 2023 de capacité en exploitation et en construction à environ 2,8 GW (contre 2,6 GW précédemment), dont environ 2,3 GW en exploitation (+47% par rapport à fin 2022). L'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros est confirmé...

"La hausse continue des capacités de production ne se retrouve pas dans le CA des ventes d'énergies, en raison d'éléments négatifs au Brésil" a souligné Portzamparc qui précise que le groupe est confiant dans l'atteinte de sa guidance révisée d'EBITDA normatif 2023, qui reste dépendante des cessions d'actifs en fin d'année (plus de 100MW de cessions d'actifs doivent être signés mi-décembre) mais est basée sur des niveaux "normatifs" de facteurs de charge... "En revanche l'EBITDA publié sera impacté par cette moindre production éolienne : nous l'attendons toujours inférieur au normatif malgré un effet devises positif" concluait l'analyste qui vise un cours de 13,4 euros en restant à l'achat...