Voltalia : succès du second plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Dans le cadre de son second plan d'actionnariat salarié lancé le 7 juin 2022, 72% des collaborateurs éligibles ont décidé de participer.

Grâce à cette large participation, l'actionnariat salarié du groupe Voltalia atteindra 0,12% du capital une fois les actions livrées.

Ce second plan d'actionnariat salarié initié par Voltalia a pour ambition de faire de l'actionnariat salarié un levier durable de l'alignement des intérêts de l'ensemble des parties prenantes et de la fidélisation des salariés. Au travers de ce plan, Voltalia a mis l'engagement des équipes au coeur de ses préoccupations et leur a permis d'exprimer leur confiance en l'entreprise, aussi bien dans son rôle sociétal que dans ses objectifs opérationnels et ses performances financières.

Suivant le calendrier initial de l'opération, les actions seront livrées aux collaborateurs fin juillet 2022 et seront disponibles au 1er juin 2027, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

"Avec un taux de souscription de 72%, contre 69% en 2019, le second plan d'actionnariat salarié de Voltalia est à nouveau un vrai succès. Nous sommes fiers de cette opération qui accroît notre actionnariat salarié et démontre la confiance des collaborateurs quant à l'évolution du Groupe. Ce second plan d'actionnariat salarié conforte notre démarche visant à associer durablement nos collaborateurs à la création de valeur de Voltalia", commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.