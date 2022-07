Voltalia : succès de son émission additionnelle d'obligations convertibles vertes

(Boursier.com) — Voltalia annonce aujourd'hui le succès du placement de son émission additionnelle d'obligations vertes senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) uniquement, pour un montant nominal de 49.999.996,35 euros assimilables aux OCEANEs vertes d'un montant nominal global de 199.999.985,40 euros émises en janvier 2021, venant à échéance le 13 janvier 2025, ISIN FR00140001X1. Avec cette émission additionnelle d'obligations convertibles vertes, Voltalia réaffirme son engagement en faveur de la finance durable en améliorant l'environnement mondial et en favorisant le développement local. Le produit net de l'émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financement vert et durable de Voltalia.