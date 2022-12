Voltalia : solaire, éolien et hydrogène vert en Egypte

(Boursier.com) — Voltalia et son partenaire TAQA Arabia ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, pour développer, financer et exploiter un complexe combinant la production d'hydrogène vert avec la production d'énergie solaire et éolienne.

Le projet initial comprendra une nouvelle installation de production d'hydrogène vert d'une capacité de 15 000 tonnes par an, sur un site vierge près du port d'Ain Sokhna dans la zone économique du canal de Suez, grâce à un électrolyseur de 100 mégawatts alimenté par 283 mégawatts d'énergie renouvelable.

Le projet sera étendu jusqu'à 150 000 tonnes par an d'hydrogène vert, avec une capacité d'électrolyseur de 1 gigawatt au total, alimentée par 2,7 gigawatts d'énergie solaire et éolienne. Le terrain nécessaire au complexe sera fourni par le gouvernement égyptien.