Voltalia signe un contrat de vente d'électricité avec Copel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia a signé un contrat long-terme de vente d'électricité avec Copel, une utility brésilienne. La nouvelle centrale solaire de 260 mégawatts sera située au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, dans l'Etat du Rio Grande do Norte, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde.

Voltalia va ainsi construire une centrale solaire de 260 mégawatts (SSM 3 à 6) et fournir de l'électricité à Copel dans le cadre d'un contrat de 14 ans débutant en 2023. Les projets SSM 3 à 6 devraient être mis en service au cours du premier semestre 2022 et l'électricité produite durant la période d'anticipation sera vendue dans le cadre d'un contrat court-terme déjà signé avec Copel.

Une partie des travaux de construction devrait avoir lieu en même temps que ceux de la centrale solaire SSM 1&2. Ainsi, en mutualisant les ressources des centrales SSM 1 à 6, Voltalia réalisera d'importantes économies d'échelle à tous les stades, y compris pour la maintenance où une même équipe assurera le bon fonctionnement des deux centrales solaires.