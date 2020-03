Voltalia : signature d'un contrat de vente d'électricité avec Braskem

(Boursier.com) — Voltalia annonce la signature d'un contrat de vente d'électricité avec Braskem, l'un des principaux producteurs mondiaux de résine thermoplastique.

Ce client, au même titre que d'autres clients long-terme qui se sont déjà engagés, sera approvisionné par les centrales Solar Serra do Mel 1&2 de Voltalia, situées à Rio Grande do Norte. SSM 1&2 aura une capacité de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia.

En octobre 2019, Voltalia a remporté deux contrats de vente pour un total de 32 MW.

Depuis lors, Voltalia a obtenu des contrats de vente d'électricité long-terme supplémentaires totalisant 238 MW avec plusieurs acheteurs, dont la utilities brésilienne Copel et Braskem.

Braskem achètera l'électricité produite par les centrales SSM 1&2 dans le cadre d'un contrat de 20 ans. Les autres contrats de vente d'électricité SSM 1&2 ont des maturités allant de 10 à 20 ans. Une fois ces contrats terminés, Voltalia vendra la production par le biais de nouveaux contrats de vente d'électricité privés à court ou à long-terme.

Grâce au contrat de Braskem, la centrale solaire SSM 1&2 atteindra une puissance installée de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia. Sa construction devrait débuter au second semestre 2020, avec une date de mise en service au premier semestre 2022.

Intégré au complexe de projets éoliens et solaires Serra Branca de Voltalia, dans l'État de Rio Grande do Norte (Brésil), le projet SSM 1&2 bénéficiera d'économies d'échelle.