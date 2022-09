Voltalia : sans réaction

(Boursier.com) — Voltalia reste stable sous les 20 euros ce jeudi à 19,85 euros après avoir remporté un contrat de différence (CfD) pour Clifton et Higher Stockbridge lors de la récente enchère CfD Allocation Round 4 (AR4). Dans un contexte d'urgence climatique et de hausse des prix de l'énergie, il est urgent de déployer des projets qui contribuent aux engagements auxquels le Royaume-Uni est légalement soumis en matière d'émission nette à zéro et qui assurent la sécurité énergétique.

Cette transition énergétique peut être réalisée en produisant une énergie verte à un prix compétitif. Dans ce contexte, Voltalia a le plaisir d'annoncer le gain de la récente enchère CfDAR4 en obtenant des contrats de 20 ans pour deux projets photovoltaïques de 45 mégawatts chacun, livrables en 2024/2025.

Suite à l'attribution du contrat, Voltalia a lancé la construction des deux projets solaires de 45 mégawatts, Clifton Solar et Higher Stockbridge Solar. Les deux projets sont situés dans le Dorset, Clifton Farm étant situé près de Yeovil et Higher Stockbridge à proximité de Sherbourne. Ensemble, les deux centrales produiront l'équivalent de la quantité d'énergie propre et renouvelable consommée par plus de 50.790 habitants britanniques chaque année1. Les mises en service sont prévues au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.

Au Royaume-Uni, Voltalia possède désormais un portefeuille de cinq installations solaires et de stockage en cours d'exploitation ou en construction pour une capacité totale de 179 mégawatts. Il existe déjà d'autres projets dans le pays avec la construction et l'exploitation pour des clients tiers de 23 projets solaires et de stockage totalisant 195 mégawatts.

Présence de Voltalia au Royaume-Uni

Présent dans le pays depuis 2012, Voltalia a construit et exploité 22 centrales solaires pour des clients tiers d'une capacité totale de 193 mégawatts. En 2017, Voltalia a également été en charge de la construction d'une unité de stockage par batterie lithium-ion d'une capacité de 2 mégawatts / 2,4 mégawatts pour un client tiers.

En tant que producteur d'énergie renouvelable, Voltalia possède une série d'installations électriques d'une capacité totale de 179 mégawatts en cours d'exploitation ou de construction. Voltalia a obtenu un contrat de vente d'électricité de 15 ans avec la City of London Corporation en 2020, qui sera produite par la centrale solaire de South Farm, actuellement en construction. D'une capacité de 49,9 mégawatts, elle est située à Spetisbury, dans le Dorset. Voltalia possède et exploite également la centrale solaire de Tonge, qui est opérationnelle depuis 2016. D'une capacité de 7,3 mégawatts, cette centrale est située à Sittingbourne, dans le Kent. En outre, Voltalia possède et exploite le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Hallen, une centrale électrique de stockage par batterie lithium-ion de 32 mégawatts / 32 mégawattheures, située près de la ville de Bristol dans la région d'Avonmouth.

"Ces 90MW de solaires seront déployés assez rapidement et viennent compléter le portefeuille de Voltalia au Royaume Uni. Le groupe y est déjà présent en solaire, en stockage et pour son activité de construction pour compte de tiers" commente Portzamparc qui reste à "alléger" sur le dossier avec un cours cible de 19,70 euros.