Voltalia : sans réaction

(Boursier.com) — Helexia , spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, et filiale de Voltalia, a annoncé l'acquisition du groupe Cap Sud.

Dans le contexte actuel de tensions internationales et de prix élevé de l'électricité dans le marché de gros, l'acquisition de Cap Sud permettra à Helexia d'accélérer plus encore sa croissance en France dans un secteur, celui des toitures solaires rurales et urbaines, qui répond pleinement aux priorités des politiques publiques en faveur de la production électrique locale.

En parallèle, l'acquisition de Cap Sud permettra au groupe Voltalia de proposer aux exploitants agricoles une gamme d'offres élargie, tout en favorisant les synergies internes notamment afin de valoriser la capacité d'approvisionnement en équipements. Par ailleurs, une filiale de Cap Sud, My Sun, viendra renforcer l'activités de toitures solaires à destination des particuliers que Voltalia exerce en partenariat avec des grandes enseignes comme Ikea et Leroy Merlin.

Fondé en 2006, Cap Sud est spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles, dont l'énergie est soit utilisée par les agriculteurs soit vendue sur le réseau. Cap Sud détient à ce jour 344 toitures agricoles photovoltaïques représentant une capacité en exploitation d'environ 35 mégawatts. Le groupe Cap Sud emploie aujourd'hui 110 salariés au sein de différentes entités qui rejoindront donc le périmètre d'Helexia et de Voltalia : Gavriane, Cap Sud France, My Sun, Securisol et Buck&Co.

Crise de liquidité

Suite à une crise de liquidité, la société de tête du groupe Cap Sud, ainsi que certaines de ses filiales, ont été placées, fin 2021, en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans ce cadre, un appel à repreneurs a été lancé, au terme duquel Helexia et Voltalia ont été désignés avec le soutien des salariés. Le prix d'acquisition (valeur de fonds propres) s'élève à 5 millions d'euros.

Créée en 2010, Helexia, filiale de Voltalia, est spécialiste de la production d'énergie sur site en toitures et ombrières solaires et de l'optimisation énergétique des bâtiments...

"Une acquisition opportuniste et complémentaire d'Helexia, qui apportera des synergies notamment dans le domaine de l'agrivoltaisme ou dans la fourniture de solutions solaires pour les particuliers" commente Portzamparc qui souligne qu'en l'absence d'éléments financiers (Valeur Entreprise, CA, EBITDA...) il n'intègre pas cette acquisition dans ses prévisions à ce stade. De quoi rester à "conserver" sur le dossier. Le titre reste stable à 18,40 euros ce vendredi.