Voltalia : sans réaction

(Boursier.com) — Voltalia reste stable sur les 18,40 euros ce mardi, alors que le groupe a lancé la construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6). D'une puissance de 260 mégawatts, la centrale commencera à produire au cours du premier semestre 2023. La centrale SSM3-6 est adossée à un contrat de vente d'électricité de 14 ans avec Copel, une utiliy brésilienne par ailleurs partenaire historique de Voltalia.

SSM3-6 fait partie du complexe de Serra Branca. Entièrement développé par Voltalia et situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte, Serra Branca est le plus grand complexe éolien et solaire au monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts. Voltalia est l'actionnaire de contrôle d'une partie importante des projets situés dans le complexe, les autres projets étant cédés à des partenaires. Dans tous les cas, Voltalia assure tout ou partie des services associés au développement, à la construction et à la maintenance des centrales cédées ou conservées.

Niveaux exceptionnels de vent et d'ensoleillement

Serra Branca génère l'une des énergies les plus compétitives du pays... Le site bénéficie en effet de niveaux exceptionnels de vent et d'ensoleillement. De plus, les deux sources d'énergie sont complémentaires puisque le vent souffle principalement la nuit à Serra Branca. Les projets du complexe profitent enfin d'infrastructures communes (connexion au réseau et accès) et de synergies opérationnelles. Ainsi, la construction de SSM3-6 (260 mégawatts) prolongera celle en cours de SSM1&2 (320 mégawatts). Dans un second temps SSM3-6 sera exploitée et maintenue par les équipes de Voltalia en charge du reste de ce complexe géant...

"Voltalia continue d'exploiter Serra Branca, d'une capacité potentielle de 2,4 GW, avec des projets éoliens et solaires. C'est désormais environ 80% du potentiel de ce cluster qui est en construction ou en exploitation... Rappelons que Voltalia cède régulièrement tout ou partie de certains actifs de Serra Branca" souligne Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier.