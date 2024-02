Voltalia : sanctionné !

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du palmarès, Voltalia chute de 9,4% à 7,2 euros après une publication décevante. Le producteur d'énergies renouvelables a fait état d'un chiffre d'affaires 2023 de 495,2 millions d'euros, en hausse de 6% à taux de change courants et constants, mais inférieur au consensus logé à plus de 527 ME. Le groupe a confirmé son objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros.

Oddo BHF parle de résultats en ligne mais note que l'enjeu est la publication des résultats 2023. 'Neutre' sur le dossier, l'analyste a ramené sa cible de 13,2 à 9,9 euros. Le broker confirme que l'attrait spéculatif n'est pas avéré au regard de la philosophie d'investissement patrimoniale du principal actionnaire, AlterBiz (holding de la famille Mulliez), sauf à s'attendre, de sa part, à un mouvement de retrait du marché au regard de la valorisation actuelle...

De son côté, TP ICAP Midcap maintient son avis 'achat' à la suite de cette publication d'un CA 2023 certes inférieur de 4% à ses attentes (conséquence du blackout au Brésil), mais augurant une forte croissance en 2024 grâce aux mises en service record de centrales l'année passée. Cette performance valide son scénario de CA et d'EBITDA à horizon 2027, tout comme l'atterrissage d'EBITDA en 2023. Dans un contexte où les fonds thématiques ISR manifestent un intérêt pour des valeurs au rating extra-financier élevé (comme Voltalia) et où la réalisation des objectifs long terme semble bien engagée - 80% d'extensions capacitaires sécurisées, bilan permettant de financer la feuille de route 2027, potentiel de triplement de l'EBITDA et des capacités en exploitation entre 2022 et 2027 - le courtier considère que Voltalia a subi une sanction boursière excessive (plus de 50% de chute en 1 an).

Enfin, à noter que Kempen a dégradé le dossier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 11 à 6,9 euros.