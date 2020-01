Voltalia : revenus record au 4ème trimestre !

(Boursier.com) — Voltalia a publié des revenus record au T4 2019 et annonce que ses revenus futurs sous contrat... dépassent 5 milliards d'euros. Les revenus consolidés ressortent en hausse de 22% au T4 2019 à taux constants, pour atteindre 61,5 millions d'euros. Les ventes d'énergie sont portées par la croissance du portefeuille des centrales en exploitation. Les services enregistrent des ventes internes plus faibles, mais une croissance des ventes aux clients tiers.

Les revenus consolidés de 2019 sont en baisse contenue de 2% à taux constants, à 174,5 millions d'euros. Concernant les ventes d'énergie, les hausses de prix exceptionnelles de 2018 non renouvelées au Brésil sont en grande partie compensées à fin 2019. Sur la contribution accrue des services, le groupe constate la bonne dynamique des ventes sur l'année.

Les tendances positives soutiennent les perspectives de court et moyen terme. La croissance des activités très profitables permettra une forte amélioration du S2 par rapport au S1 2019. La croissance continue des centrales installées soutient fortement les objectifs 2020 de puissance et d'EBITDA. Les nouveaux contrats long-terme sécurisés en 2019 portent à plus de 5 MdsE les revenus futurs contractualisés.

"Le T4 2019 est notre meilleur trimestre jamais enregistré, grâce à la mise en service de sept nouvelles centrales, qui contribueront pleinement à la performance de 2020, et à l'intégration réussie d'Helexia. Ces succès se traduisent par une croissance et une diversification importantes de notre portefeuille en exploitation. Nous bénéficions aussi d'une demande accrue de clients-tiers pour nos Services et notamment pour des projets développés en interne par Voltalia. Ces tendances soutiennent nos perspectives positives en termes de profitabilité pour 2019 et ouvrent la voie à une année de forte croissance en 2020. Au-delà de 2020, notre confiance est renforcée par les nouveaux contrats long-terme sécurisés en 2019. Pour la première fois, nos revenus sécurisés à long-terme par des contrats, franchissent la barre des 5 milliards d'euros", ajoute Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia.

Le groupe anticipe une amélioration sensible de sa profitabilité au S2 2019 par rapport au S1 2019, grâce aux tendances positives enregistrées dans les activités les plus profitables. La croissance continue de la puissance installée soutient fortement l'objectif de Voltalia d'atteindre 1 GW en exploitation à fin 2020 et de générer un EBITDA compris entre 160 et 180 millions d'euros sur l'année 2020. A moyen-terme, Voltalia vise 2,6 GW en exploitation ou en construction et un EBITDA compris entre 275 et 300 millions d'euros à fin 2023.