Voltalia : Revenus, EBITDA et résultat net en forte amélioration

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2022.

Les revenus du premier semestre 2022 s'élèvent à 214,3 millions d'euros, en hausse de +42% par rapport au premier semestre 2021.

L'EBITDA normatif, calculé sur la base d'un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d'une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 51 millions d'euros, en hausse de +40% par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA consolidé s'établit à 47,4 millions d'euros, en hausse de +39%. La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -4,6 millions d'euros, 5 fois inférieure à celle du premier semestre 2021.

Depuis l'introduction en bourse en 2014, les revenus et l'EBITDA ont progressé respectivement de +48% et +49% en moyenne par an.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

L'EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en progression de +37% à 60,7 millions d'euros. Les éliminations sont en hausse, reflétant la croissance de l'activité interne. Les éléments corporate sont également en hausse, mais à un rythme très inférieur à l'activité générale. L'EBITDA consolidé s'élève à 47,4 millions d'euros, en hausse de +39% par rapport à 2021.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 31,8 millions d'euros, en baisse de -7%. Les amortissements sont en hausse, du fait des centrales mises en service au premier semestre 2022 et de l'effet année pleine des centrales mises en service en 2021, tandis que les provisions baissent après des dotations significatives au premier semestre 2021.

A 13,9 millions d'euros, les frais financiers nets sont en baisse de -23%. Les intérêts perçus sur les dépôts au Brésil (notamment les comptes de réserve requis pour les financements de projets), qui ont fortement augmenté avec la hausse des taux à court terme, ont plus que compensé les charges financières liées au financement long terme de projets, dont les encours montent en parallèle des investissements sur les trois continents de Voltalia.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l'impôt, la perte nette saisonnière (part du Groupe) est divisée par près de 5.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan de Voltalia au 30 juin 2022 atteint 2,6 milliards d'euros, en croissance de +23% à taux de change courant et de +19% à taux de change constants, la différence venant de l'appréciation du réal brésilien avec un taux EUR/BRL de 6,32 à fin décembre 2021 contre 5,44 à fin juin 2022.

La hausse des actifs du Groupe est essentiellement liée à l'augmentation du portefeuille de centrales en exploitation et en construction, avec des immobilisations en hausse de +22% à 1.846 millions d'euros. La trésorerie du Groupe à fin juin 2022 s'élève à 331 millions d'euros en hausse de +14%.

Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1.398 millions d'euros à fin juin 2022, en hausse de +33%, traduisant un levier d'endettement qui reste faible, à 55%.

Sur la période, l'activité opérationnelle (hors investissements) a permis une génération de cash-flow à hauteur de 19 millions d'euros.

PORTEFEUILLE DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, est en forte croissance au 30 juin 2022 à 13,6 GW, soit +27% par rapport au 30 juin 2021.

Avec la stratégie de diversification géographique promue par le Groupe, ce portefeuille est à ce jour réparti à hauteur de respectivement 42% en Amérique latine, 39% en Europe et 19% en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire, à 66%, suivi de l'éolien pour 30% et des autres technologies, pour 4%.

AMBITIONS 2023

Voltalia anticipe d'un an son objectif de capacité installée et en construction de 2,6 GW, initialement prévu pour 2023

Voltalia annonce aujourd'hui que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, avec un an d'avance. A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s'élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d'ici la fin d'année.

Voltalia confirme son objectif d'EBITDA en 2023

Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif devant atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

NOUVELLES AMBITIONS POST 2023 PROCHAINEMENT PRESENTEES

Voltalia présentera de nouvelles ambitions post 2023 lors d'une réunion organisée postérieurement à l'annonce des revenus du troisième trimestre, dont les modalités définitives seront communiquées ultérieurement...