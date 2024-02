Voltalia recule après les annonces

(Boursier.com) — Voltalia recule de plus de 6% à 7,45 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires 2023 s'est établi à 495,2 millions d'euros, +6% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants).

Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% du chiffre d'affaires de l'année 2023. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 est de 170 millions d'euros, +20% par rapport au quatrième trimestre 2022 (à taux de change courants et constants).

Le chiffre d'affaires 2023 issu des Ventes d'énergie a atteint 299,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants).

Pour 2023, la production atteint 4,3 TWh, contre 3,7 TWh sur 2022, en hausse de +18%.

Voltalia estime avoir dépassé ses objectifs 2023 de capacité totale (2,85 GW en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation. Le groupe confirme l'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros. Cette performance représente une multiplication par 2 par rapport à 2022... Pour Portzamparc, les cessions d'actifs qui seront moins contributrices devraient amener un léger ajustement en baisse de ses prévisions d'Ebitda 2023 et 2024. L'analyste reste cependant à l'achat sur le dossier.