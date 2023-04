Voltalia rebondit après les annonces

(Boursier.com) — Voltalia monte de 3,3% ce jeudi à 13,20 euros, alors que le groupe a publié un CA au T1 de 98,9 ME (+4%, stable à tcc), globalement en ligne avec les attentes. Les ventes d'énergies ressortent à 62,9 ME (+46%, +41% à tcc), les services à 101,9 ME (+58%, +55% à tcc). Les deux principaux leviers sont l'augmentation des capacités installées

à 1.637 MW fin mars 23 vs 1.161 MW fin mars 2022, dont 320 MW solaires au Brésil, 50 MW au Royaume-Uni et 75MW en France ; et un retour à un niveau normatif du facteur de charge éolien au Brésil (40% vs 33% au T1 22). Confirmation de la guidance annuelle : EBITDA normatif 275 à 300 ME.

Une publication jugée de bonne facture par Portzamparc, ce qui conforte la guidance annuelle et le scénario de l'analyste (CA 2023 de 711 ME, +42%, dont 364 ME, +49%, en Ventes d'énergies). "La suspension du permis de Canudos (99 MW) devrait être temporaire et son impact est de toute façon limité (moins de 2% de l'EBITDA 2023), ne remettant pas en cause la guidance 2023" commente l'analyste pour qui la baisse du titre semble enfin une opportunité de revenir sur le titre, alors que la croissance de l'EBITDA sera "significative" en 2023 et au-delà... "À 10x l'EBITDA 2024, Voltalia nous semble attractif. Nous ajustons notre TP de 18,4 à 15,7 euros, mais passons de 'Conserver' à 'Acheter'" conclut l'analyste.