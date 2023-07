Voltalia réagit peu aux annonces

(Boursier.com) — Voltalia monte de 0,2% à 16,20 euros ce jeudi, alors que le spécialistes des énergies renouvelables a publié un chiffre d'affaires au T2 de 100 millions d'euros, soutenu par la forte croissance du parc installé. Le second trimestre a été stable avec une forte hausse des ventes d'énergie et des services internes.

"La production d'électricité est en forte hausse sur le trimestre (+40%) comme sur le semestre (+41%). Les chantiers en cours, d'une capacité de presque 1 GW qui seront très majoritairement achevés avant la fin de l'année, vont permettre de poursuivre cette tendance. Du côté des Services, la progression est tirée par les services internes, les équipes étant souvent dédiées aux chantiers pour compte propre", a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

"Nous confirmons notre scénario annuel : un EBITDA annuel plus que doublé à 300 ME (sur la base d'une parité BRL/EUR de

5,35 et de 75 ME de produits nets de cessions) et 278 ME sous l'hypothèse d'une parité de 6,3 (retenue pour la guidance 275-300 ME)" commente Portzamparc qui précise que "malgré la stabilité du CA sur le S1, l'effet mix (hausse des Ventes d'Energie baisse des Services) devrait entraîner une progression significative de l'EBITDA... Les mises en service récentes et à venir, la saisonnalité habituelle au Brésil et les cessions d'actifs vont générer un EBITDA de plus de 200 ME selon nous au S2" conclut l'analyste qui vise un cours de 17,20 euros en restant acheteur sur le dossier.