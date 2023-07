Voltalia prend le train de la transition énergétique de la SNCF

(Boursier.com) — SNCF Energie signe avec Voltalia un nouveau contrat d'approvisionnement en énergie éolienne. La filiale de SNCF Voyageurs et le spécialiste des énergies renouvelables ont conclu un nouveau contrat de vente à long terme d'électricité portant sur l'ensemble de la production d'une ferme éolienne de 37,4 mégawatts.

SNCF Voyageurs, via son fournisseur d'électricité interne SNCF Energie, a signé avec Voltalia un nouveau Corporate PPA (Power Purchase Agreement) par lequel elle se porte ainsi acquéreur pour une durée de 25 ans de la production d'une centrale éolienne située en France dans la région Nouvelle-Aquitaine. Cette centrale dénommée Rives Charentaises comprend 17 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2 mégawatts, soit une puissance installée totale de 37,4 mégawatts. La production annuelle sera d'environ 78 gigawattheures, soit 1,4% de la consommation d'électricité de traction de SNCF Voyageurs.

La mise en service de la centrale est prévue au 1er semestre 2024.

Ce nouvel engagement s'inscrit dans la volonté de SNCF Voyageurs de participer activement à la transition énergétique. Dans ce cadre, SNCF Voyageurs confirme son ambition d'atteindre 40 à 50% d'énergies renouvelables -dont 20% issus des contrats 'Corporate PPA'- dans son mix de consommation d'électricité pour la traction des trains à l'horizon 2026. L'objectif de SNCF Voyageurs est d'ailleurs de disposer de 1.100 gigawattheures d'électricité d'origine renouvelable issue de CPPA à l'horizon 2027-2028, soit 20% de ses besoins électriques pour la traction de ses trains.

Cet accord n'est pas la première collaboration entre SNCF Energie et Voltalia puisqu'en juin 2019, les deux entreprises avaient conclu leur 1er contrat d'achat direct d'électricité renouvelable, portant sur une capacité de 143 mégawatts pour une durée de 25 ans. Voltalia s'est engagé à développer, construire et exploiter 3 centrales solaires qui seront situées en France, dans le Gard et le Var.