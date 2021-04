Voltalia : pleine puissance pour VSM2 !

Voltalia : pleine puissance pour VSM2 !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia a mis en service la totalité du parc éolien VSM2 (128 mégawatts) et la production des premières turbines de VSM3 (152 mégawatts). Les deux centrales éoliennes se situent dans le plus grand complexe éolien et solaire au monde, celui de Serra Branca au Brésil (2,4 gigawatts).

Le cluster compte désormais 897 mégawatts, dont 624 appartenant à Voltalia et 273 vendus à des tiers. La puissance produite aujourd'hui à Serra Branca est équivalente à la consommation en énergie de plus de 4,9 millions de personnes.