Voltalia : pleine puissance pour les deux nouveaux parcs éoliens de Serra Branca au Brésil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia annonce la mise en service de la totalité des parcs éoliens VSM3 (152 mégawatts) et VSM4 (59 mégawatts) dans le complexe de Serra Branca, le plus grand complexe éolien et solaire au monde (2,4 gigawatts). "Notre complexe de Serra Branca continue son expansion avec la mise en service complète de VSM3 et de VSM4. Il atteint ainsi une capacité en exploitation de 1084 mégawatts dont 273 vendus à des tiers, auxquels s'ajoutent 301 mégawatts en construction entièrement vendus à des tiers", commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Voltalia poursuit ainsi sa stratégie qui consiste à développer des très grands complexes, partiellement cédés à des partenaires. Les deux nouveaux parcs en exploitation, VSM3 et VSM4, ont bénéficié de fortes synergies avec les autres centrales du complexe de Serra Branca, notamment les parcs éoliens de VSM1 (163 mégawatts, pleine puissance en juin 2020) et de VSM2 (128 mégawatts, pleine puissance en avril 2021).

Au total, le complexe éolien et solaire de Serra Branca, entièrement développé par Voltalia, atteint un potentiel de 2,4 gigawatts de puissance, un record mondial.