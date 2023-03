Voltalia : pertes creusées mais objectifs court et moyen terme maintenus

(Boursier.com) — Voltalia publie des résultats annuels consolidés dans le rouge malgré un chiffre d'affaires en vive hausse. Sur l'exercice passé, le groupe dédié aux énergies renouvelables essuie une perte nette de 7,2 millions d'euros contre un déficit de 1,3 ME un an plus tôt pour des revenus de 469 ME (+31% et +24% à change constant). L'EBITDA est stable à 137,4 ME, avec des mises en service intervenues majoritairement au S2, qui compensent la déconsolidation de VSM2 et VSM4 cédés en novembre 2021 et les moindres ressources éoliennes du fait d'une météo défavorable. La trésorerie s'établit à 384 ME, en hausse de +32% par rapport à fin 2021. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1,313 MdE, en hausse de +25%, en lien avec la croissance des immobilisations.

Voltalia rappelle que son objectif 2023 de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 2022, avec un an d'avance. Le management réitère par ailleurs son objectif d'EBITDA normatif 2023 compris entre 275 à 300 ME et annonce que 235 ME d'EBITDA normatif 2023 ont d'ores et déjà été sécurisés par des contrats existants de vente d'énergie et de services. Voltalia prévoit de signer des nouveaux contrats dans le courant de l'année qui génèreront un EBITDA normatif complémentaire permettant d'atteindre l'objectif 2023 tout en préparant les années suivantes.

Voltalia confirme également ses objectifs fixés en octobre dernier dans le cadre de son nouveau plan de croissance à horizon 2027, soit : une capacité en exploitation et en construction détenue en propre supérieure à 5 GW ; une capacité exploitée pour compte de tiers supérieure à 8 GW ; et un EBITDA normatif d'environ 475 ME ainsi que plus de 4 millions de tonnes de CO2-équivalent évités.

"Le chiffre d'affaires 2022 a progressé et l'EBITDA a été stable malgré la vente en novembre 2021 des centrales brésiliennes VSM2 et VSM4, conformément à la stratégie, et un faible niveau de ressources. L'année 2022 a été opérationnellement très dynamique avec la mise en service de 442 mégawatts et l'augmentation de 884 mégawatts de notre parc en construction. Cela nous a permis d'atteindre avec un an d'avance notre objectif de 2,6 gigawatts, une progression de 52% en 2022. Ce dynamisme a préparé 2023 : l'effet année pleine des mises en service 2022, les mises en service 2023 attendues à l'issue des chantiers en cours, l'indexation contractuelle du chiffre d'affaires sur l'inflation et les effets des contrats de services déjà signés à ce jour confortent l'objectif d'EBITDA 2023. Dans le même temps, afin de d'avancer vers notre nouveau cap 2027, nous sommes fiers d'avoir remporté en 2022 le volume record de 1,1 gigawatt de contrats long terme de vente d'électricité auxquels s'adosseront de nouvelles centrales", déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.