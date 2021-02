Voltalia ouvre un nouveau complexe renouvelable dans l'Etat de Bahia au Brésil

(Boursier.com) — Voltalia annonce le lancement de la construction d'un projet éolien de 99,4 mégawatts au sein de son nouveau complexe de Canudos dont le potentiel atteint 1 gigawatt.

"Après avoir développé avec succès Serra Branca, le plus grand complexe solaire et éolien au monde situé dans l'Etat du Rio Grande Do Norte, je suis très heureux d'annoncer l'ouverture de notre complexe de Canudos dans l'Etat de Bahia. Nous répliquons les facteurs clés de succès de Serra Branca : régimes de vents excellents, connection au réseau, et économies d'échelle" a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

La puissance installée du parc éolien Canudos 1 atteindra 99,4 mégawatts (supérieur aux 90 mégawatts annoncés en décembre 20191). Un contrat long-terme de vente d'électricité d'une durée de 20 ans a été signé avec la compagnie d'électricité Cemig. Le parc éolien sera équipé de 28 turbines G132 d'une puissance de 3,55 mégawatts chacune. La construction de la sous-station a débuté et la mise en service de la centrale est prévue au premier semestre 2022.

L'ouverture de ce nouveau complexe démontre la capacité de Voltalia à deployer le modèle qui a fait le succès de son parc éolien de Serra Branca. Sa stratégie consiste à développer un large portefeuille de projets compétitifs au sein du même site avec l'objectif de bénéficier d'économies d'échelle et d'opérer in fine une sélection pour conserver certains projets et céder le restant à des clients ou à des investisseurs. Le potentiel de Canudos est estimé à 1 gigawatt.

Comme pour ses autres centrales en exploitation au Brésil (Serra Branca, SMG et Oiapoque), Voltalia s'assure que ce projet ait un impact positif pour les communautés environnantes. Voltalia va construire les infrastructures de connection au réseau, produire de l'électricité renouvelable à un prix compétitif et emploiera une main d'oeuvre locale.

