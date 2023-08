Voltalia : nouveau bureau à Tirana

(Boursier.com) — Voltalia a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté "d'accompagner sa forte croissance dans le pays". Le nouveau bureau, situé dans l'édifice appelé European Trade Center à Tirana, accueille actuellement 23 collaborateurs. L'équipe est majoritairement composée d'Albanais mais elle comprend aussi des profils venant d'autres pays européens. Voltalia bénéficie d'une expérience acquise depuis plus de cinq ans dans le pays, d'abord comme constructeur de centrales solaires détenues par des clients albanais puis comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre, avec 140 mégawatts solaires en construction et 100 mégawatts solaires supplémentaires de contrats sécurisés. Avec désormais plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia estime disposer d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays, qui continue à diversifier sa production en se tournant essentiellement vers le solaire et l'éolien.