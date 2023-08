Voltalia : Nomination de Luc Poyer comme administrateur indépendant

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, annonce la nomination de Luc Poyer au sein de son Conseil d'administration.

Cette nomination de Luc Poyer fait suite à la démission de Jean-Marc Armitano, administrateur indépendant depuis le 13 mai 2020. Luc Poyer est nommé pour la durée restante à courir du mandat de Jean-Marc Armitano, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue en mai 2024. Cette nomination sera soumise à la ratification des actionnaires lors de cette assemblée.

En complément de son rôle de membre du Conseil d'administration, Luc Poyer est également nommé Président du Comité des nominations et des rémunérations du Conseil d'administration.

"Le Conseil d'administration est très heureux d'accueillir Luc Poyer. Voltalia pourra bénéficier de sa connaissance approfondie du métier des énergies renouvelables et de son expérience depuis plus de 10 ans dans l'hydrogène, un secteur dont les besoins en énergie verte sont immenses. Au nom du Conseil d'administration et de toute l'entreprise, je remercie très chaleureusement Jean-Marc Armitano pour sa contribution qui a été précieuse et fortement appréciée pendant plus de trois ans" a déclaré Laurence Mulliez, Présidente du Conseil d'administration de Voltalia.