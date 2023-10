Voltalia : Newave Energia achète une centrale de 420 mégawatts

(Boursier.com) — Voltalia a vendu une centrale solaire de 420 mégawatts développée à Newave Energia, un partenariat entre Gerdau et Newave FIP. Newave Energia se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques.

Newave Energia a fait l'acquisition de projets solaires prêts à construire dans le complexe d'Arinos, situé dans l'État de Minas Gerais, dans la région sud-est du Brésil. Voltalia fournira également des services de construction et de maintenance de l'infrastructure électrique. Les futures centrales photovoltaïques de Newave Energia produiront l'équivalent de la consommation de 1,3 million d'habitants du pays et éviteront l'émission d'environ 350 kt de CO2 par an.