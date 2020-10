Voltalia : monte en puissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia revient sur les 19 euros ce jeudi, en repli de 0,3%, alors que les revenus consolidés au 3e trimestre se sont élevés à 61,6 millions d'euros, en hausse de 33% à taux de change constants. Les revenus consolidés des 9 premiers mois de 2020 s'établissent à 150,1 ME en hausse de +53% à taux de change constants.

La croissance des revenus au 3e trimestre 2020 et la dynamique commerciale devraient avoir un impact positif sur la rentabilité du second semestre 2020 par rapport au 1er, et permet à Voltalia de confirmer un Ebitda 2020 d'environ 100 ME (pour une ressource éolienne/ solaire/ hydroélectrique moyenne d'ici la fin de l'année), soit une croissance de plus de 50% par rapport à 2019.

Les ambitions de puissance installée et de rentabilité pour 2020, 2021 et 2023 sont confirmées... "La hausse continue de la puissance installée (Brésil, Europe, Egypte, Guyane) entraîne une progression soutenue de la production" souligne Portzamparc. "Même si moindre qu'anticipée, la croissance de l'Ebitda reste significative (50% en 2020 et 70% en 2021)" poursuit l'analyste qui reste à "conserver" sur le dossier.