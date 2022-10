Voltalia : mise en service de la centrale de Serra Branca au Brésil

(Boursier.com) — Voltalia termine la mise en service complète de SSM1-2. Situé dans le complexe de Serra Branca, dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Norte, il s'agit désormais le plus grand projet solaire de Voltalia dans le monde avec une capacité de 320 mégawatts.

La construction du parc solaire SSM1-2, d'une puissance de 320 mégawatts, termine ses derniers tests d'achèvement avec ses derniers travaux. La construction a été lancée en septembre 2021. La mise en service a été progressive, au fur et à mesure de l'installation des panneaux solaires et des infrastructures, avec une première production en avril 2022, un point de passage à 245 mégawatts fin juin et près de 320 mégawatts aujourd'hui.

Initialement d'une capacité de 32 mégawatts, la taille du projet a été décuplée grâce à de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme signés avec une série d'acheteurs, dont Braskem, un grand groupe pétrochimique, et Copel, un des leaders du secteur électrique brésilien partenaire de Voltalia sur plusieurs opérations. Les contrats long-terme de vente d'électricité ont une durée moyenne de 16 ans.

Le fonds d'investissement STOA détient 33% du parc SSM1-2 depuis mars 2022.