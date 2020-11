Voltalia met en service le plus grand système de stockage par batteries en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia annonce la mise en service de la centrale de stockage par batteries de Mana, d'une capacité de 10 mégawatts/13,6 mégawattheures. Cette centrale vient renforcer le complexe de stockage de Toco. Situé en Guyane, le complexe de Toco est le plus grand système de stockage en France avec 12,6 mégawatts/16,5 mégawattheures en exploitation et 0,5 mégawatts/0,6 mégawattheures en construction.

"Avec 29 mégawatts en exploitation et en construction en Guyane (biomasse, hydroélectricité, solaire au sol et en toiture, stockage), Voltalia est un acteur clef du paysage énergétique du territoire. Son activité a aussi des effets structurants sur l'économie, notamment dans la biomasse qui se situe au coeur d'une filière stratégique pour la Guyane. Notre nouvelle installation de stockage permet de profiter des énergies renouvelables même lorsque les conditions climatiques ne rendent pas possible la production. En Guyane, grâce à la baisse du coût des énergies renouvelables et des batteries, il est désormais possible d'éviter de brûler un carburant fossile polluant et plus coûteux que le renouvelable. Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes qui, malgré de nombreuses difficultés dues à la situation sanitaire, ont réalisé le plus grand système de stockage par batteries en France" a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Un deuxième projet de stockage par batteries au sein du complexe de stockage de Toco, le plus grand en France

Après la centrale Savane des Pères, et son système de stockage par batteries de 2,6 mégawatts/2,9 mégawattheures adossé à une centrale solaire de 3,8 mégawatts, le complexe Toco s'agrandit avec la mise en service de la centrale de stockage de Mana, et ses batteries de 10 mégawatts/13,6 mégawattheures. Entièrement développé par Voltalia, le complexe de Toco devient ainsi le plus grand système de stockage par batteries en exploitation en France.

Une unité supplémentaire de 0,5 mégawatt/0,6 mégawattheure est actuellement en construction. Par ailleurs, grâce à l'expertise accumulée et aux économies d'échelle, Voltalia compte poursuivre sa stratégie de croissance du complexe de Toco avec d'autres unités qui viendront s'ajouter au dispositif.

La centrale de stockage de Mana porte le nom de sa commune d'implantation. Principale lauréate d'un appel à projets de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) en 2018, Mana Stockage bénéficie de contrats de rémunération d'une durée de 10 ans. Ce projet dispose du soutien du Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER).

Le stockage, pour quoi faire ?

Le stockage par batteries permet d'améliorer le niveau de prédictibilité et de stabilité de la production électrique. Concrètement, Mana Stockage est composé de deux unités répondant à deux buts :

- La première, appelée Unité d'Arbitrage, sera pilotée par EDF et chargera les batteries pendant les heures creuses pour les décharger aux heures de pointe, lorsque le coût de production est plus élevé.

- La seconde, appelée Unité de Réserve Rapide, sera capable de libérer très rapidement de la puissance supplémentaire sur le réseau. Elle permettra d'assurer une continuité de l'approvisionnement en cas de problèmes sur le réseau, et plus généralement, d'améliorer la qualité du service.

Prochaine publication : revenus du quatrième trimestre 2020 le 20 janvier 2021 (post-bourse).