Voltalia : Les revenus du T1 ressortent à 98,3 ME

(Boursier.com) — Les revenus du T1 2022 de Voltalia ressortent à 98,3 millions d'euros, en hausse de +54% (+48% à taux de change constants). Les Ventes d'énergie et les Services ont respectivement contribué à hauteur de 44% et 56% aux revenus du trimestre.

À partir de ce trimestre, le reporting financier sur Helexia est divisé entre les Ventes d'énergie et les Services, conformément au reste de l'entreprise. Jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2021, Helexia était entièrement inclus dans les Ventes d'énergie.

AMBITIONS 2023 CONFIRMÉES

L'ambition de 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 est confirmée. Voltalia dispose en effet de 2 GW de capacité en exploitation ou en construction. Par ailleurs, les contrats de Ventes d'énergie déjà attribués et qui ne sont pas encore en construction représentent environ 0,7 GW.

En 2023, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.