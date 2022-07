Voltalia : les revenus augmentent de 38% au 1er semestre

(Boursier.com) — Les revenus de Voltalia au 1er semestre 2022 ressortent à 209,3 millions d'euros, en hausse de +38% par rapport au 1er semestre 2021 (+31% à taux de change constants).

Les revenus du 2e trimestre 2022 s'élèvent à 111 ME, en hausse de +26% par rapport au 2e trimestre 2021 (+19% à taux de change constants). Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 48% et 52% des revenus du trimestre.

Ambitions 2023 confirmées

L'ambition de Voltalia d'atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisée par les 2,1 GW déjà en exploitation ou en construction et le stock de 0,6 GW de contrats remportés et dont la construction n'a pas encore été lancée.

En 2023, l'Ebitda normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 ME.