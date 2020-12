Voltalia : le titre grimpe encore

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 5,6% ce mercredi à 22,40 euros, alors que le groupe a enregistré une activité commerciale record en 2020 avec 1.028 mégawatts sécurisés, soit 2,6 fois le niveau de la puissance sécurisée en 2019... Les entreprises, qui consomment de l'électricité renouvelable à travers les Corporate PPAs, représentent 25% de la base clients. La durée moyenne des contrats signés en 2020 s'établit à 16,4 années.

Après la signature de 241 mégawatts en 2018 et 389 mégawatts en 2019, les 1.028 mégawatts de nouveaux contrats de vente d'électricité remportés cette année font de 2020 la meilleure année dans la jeune histoire de Voltalia.

Helexia, filiale de Voltalia spécialisée dans la production d'électricité décentralisée et dans l'efficacité énergétique, a par ailleurs remporté un contrat auprès de Telefonica pour la fourniture d'électricité solaire issue de 16 nouvelles centrales pour un total de 60 MW au Brésil. La mise en service complète est attendue au T1 22.

Helexia a répondu à cet appel d'offres de production distribuée, qui nécessite la gestion complexe de plusieurs contreparties (5 distributeurs locaux dans autant d'états brésiliens) et de la production des différents sites pour le compte de Telefonica. Après les phases d'ingénierie et d'OPC, Helexia sera ainsi en charge et de l'exploitation et de la maintenance. "Soutenu par sa maison-mère, Helexia remporte ainsi son premier contrat au Brésil et porte son portefeuille de contrats à 165 W, soit 3,2 fois sa capacité installée lors de son acquisition par Voltalia" commente Portzamparc qui conseille de 'conserver' le dossier Voltalia.