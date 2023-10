Voltalia : le Brésil pour repère

(Boursier.com) — Engie a signé un accord pour acquérir 545MW de centrales solaires photovoltaïques récentes au Brésil, pour un montant total de 618 ME, soit un niveau de 1,1 ME/MW... Cette opération confirme l'intérêt des énergéticiens, comme des fonds, pour les actifs renouvelables au Brésil, estime Portzamparc. "Voltalia a récemment vendu 420 MW de projets solaires prêts à construire au Brésil et que plus de 100 MW d'actifs sont désormais en négociation exclusive en vue de cessions mi-décembre, alors que des offres avaient été reçues fin septembre (75 investisseurs avaient été contactés, 24 offres reçues)", rappelle l'analyste. "Voltalia exploite désormais environ 1.480 MW au Brésil, dont 830 MW éoliens et 647 MW solaires, après la mise en service récente du parc éolien de Canudos (99 MW) et du parc solaire de SSM3-6 (260 MW)" poursuit l'analyste qui vise un cours de 13,40 euros en restant acheteur. Le titre recule de 1,2% ce mardi à 7,75 euros.