Voltalia lance la construction du parc éolien VSM 4 au Brésil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia a annoncé le début de la construction de son parc éolien de 59 mégawatts VSM 4 dans le complexe de Serra Branca, au Brésil. Ce projet fait partie du plus grand site mixte éolien et solaire au monde. Le site couvre environ 40.000 hectares, dans une zone de 50 kilomètres sur 15.

Le complexe de Serra Branca bénéficie d'une infrastructure de connexion au réseau de 2,4 gigawatts développée et construite par Voltalia. Celle-ci connecte 0,8 gigawatt de centrales éoliennes Voltalia en exploitation et en construction, 0,3 gigawatt de projets solaires Voltalia bénéficiant de contrats déjà signés, 0,7 gigawatt de centrales éoliennes vendues à des partenaires et 0,7 gigawatt de potentiel supplémentaire à vendre à des partenaires ou à conserver par Voltalia. Voltalia avait remporté les contrats long-terme de vente d'électricité pour VSM 4 en juin 2019.