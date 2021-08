Voltalia : la production d'électricité de la centrale de Kourou certifiée par le label PEFC

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Voltalia indique que la production d'électricité de la centrale biomasse de Kourou en Guyane est certifiée par le label PEFC. Voltalia poursuit ainsi son engagement de produire une énergie renouvelable accessible et d'oeuvrer pour la préservation des ressources de la planète.

Depuis 10 ans, la centrale de Kourou brûle des déchets de scieries, d'entreprises de charpenterie et de défriches urbaines et industrielles guyanaises afin de produire localement de l'électricité renouvelable. En 2020, 94,4% du bois utilisé à la centrale de Kourou était certifié par le 'Programme for the Endorsement of Forest Certification' (PEFC). Voltalia demande depuis 2019 à ses fournisseurs de la centrale de Kourou à se conformer aux normes du PEFC. La centrale biomasse de Kourou a été la première centrale électrique française d'outre-mer fonctionnant à 100% avec de la biomasse à obtenir ce type de certification.

Rappelons que le PEFC est une organisation non gouvernementale sans but lucratif. Avec 330 millions d'hectares de forêt certifiée, le PEFC est le plus grand certificateur forestier mondial. Ses critères de certification prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion durable des forêts.

Voltalia a mis en service fin 2020 une seconde centrale biomasse en Guyanne, située à Cacao, tout en développant plusieurs futures centrales similaires sur le territoire. Premier acteur privé du secteur en Guyane, Voltalia y produit par ailleurs de l'électricité solaire et hydraulique.