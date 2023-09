Voltalia : l'EBITDA visé en 2023 est désormais d'environ 275 ME

(Boursier.com) — Voltalia affiche un chiffre d'affaires qui s'établit à 198,9 millions d'euros, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022.

L'EBITDA s'établit à 56,0 millions d'euros, en hausse de +18 % par rapport au premier semestre 2022 (+17 % à taux de change constants). La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 millions d'euros, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents.

Avec une capacité en exploitation de 1,7 GW, une capacité en construction de 1,0 GW et une capacité remportée de 1,4 GW, le portefeuille de centrales sécurisées atteint pour la première fois le seuil des 4,0 GW, en hausse de +45 % sur 12 mois.

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, s'élève au 30 juin 2023 à 16,1 GW (incluant les 1,4 GW remportés), en croissance de +18 % par rapport au 30 juin 2022.

L'objectif d'EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d'euros, est maintenant d'environ 275 millions d'euros, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente un doublement de l'EBITDA 2022.