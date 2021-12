Voltalia : Helexia signe un nouveau contrat pour alimenter Telefonica en électricité solaire au Brésil

(Boursier.com) — Helexia , spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, a remporté 27 mégawatts supplémentaires de capacité photovoltaïque destinés aux réseaux de téléphonie mobile Vivo, une marque de Telefonica. Helexia est une filiale de Voltalia, acteur international des énergies renouvelables.

Après le lancement le 31 août dernier de la construction de 17 unités solaires photovoltaïques (PV) pour alimenter les installations de Vivo, filiale du groupe Telefonica au Brésil, Helexia ajoute 8 unités totalisant 27 mégawatts à ce contrat d'une durée de 20 ans. Initialement prévue pour 60 mégawatts, la capacité est désormais portée à 87 mégawatts, faisant d'Helexia un leader des fournisseurs de ressources énergétiques distribuées (DER) pour Telefonica au Brésil.

Les unités supplémentaires seront situées dans les Etats de Amazonas, Tocantins, Sao Paulo et Rio Grande Do Sul. L'exploitation commerciale devrait débuter au second semestre 2022.

Par ce nouveau contrat, Telefonica, leader international du marché des télécommunications, progresse encore dans la feuille de route de sa stratégie de développement durable au Brésil, en renforçant sa demande en électricité verte. L'expertise de spécialiste des unités de production solaire décentralisées d'Helexia conjuguée à la connaissance du marché brésilien de Voltalia sont couronnées par la confiance renouvelée de ce partenaire.

"Telefonica fait à nouveau confiance à Helexia. Nous sommes fiers de démontrer une fois encore le savoir-faire du groupe en matière de services énergétiques, ainsi que les synergies entre Voltalia et Helexia", a déclaré Sébastien Clerc, CEO de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Revenus du 4ème trimestre 2021, le 26 janvier 2022 (post bourse).