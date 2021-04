Voltalia : grimpe après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 2,8% ce jeudi à 23,50 euros, alors que les revenus du groupe sont ressortis à 63,9 ME au T1, en forte hausse de 73% à taux de change courants malgré la poursuite de la dégradation des taux de change, et de +95% à taux de change constants. Les Ventes d'énergie et les Services ont respectivement contribué à hauteur de 63% et 37% aux revenus consolidés du trimestre. La part des revenus hors Brésil a représenté 64% du total des revenus consolidés de la période.

Au regard de ce niveau élevé de revenus, en ligne néanmoins avec ses anticipations, Voltalia confirme son objectif 2021 d'un EBITDA normatif autour de 170 ME ainsi que ses ambitions de 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 et d'un EBITDA normatif qui devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 ME à ce même horizon.

Portzamparc parle d'une "solide performance opérationnelle, avec une très bonne performance des services et le doublement de la production d'électricité ce trimestre. La forte croissance de la production devrait se poursuivre (nous attendons une hausse de plus de 30% sur l'année)" explique l'analyste qui conserve le dossier.