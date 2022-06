(Boursier.com) — Voltalia fait partie d'Euronext Tech Leaders, le nouveau segment de marché lancé par Euronext, dédié aux entreprises technologiques de pointe et à forte croissance en Europe

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour se qualifier. Ce nouveau segment de marché pan-européen comprend des entreprises des secteurs du numérique, des technologies de la santé et des énergies renouvelables, déjà cotées sur les différentes bourses Euronext en Europe.

Le segment augmentera la visibilité des entreprises présentes, tandis que le futur indice Euronext Tech Leaders, qui réunira toutes les entreprises membres du segment Euronext Tech Leaders, renforcera encore l'attractivité du secteur technologique européen.

"Voltalia est très heureux de faire partie de l'initiative Tech Leaders d'Euronext. Cette inclusion souligne le caractère de croissance à long terme de Voltalia et sa volonté d'investir continuellement dans les nouvelles technologies, en fournissant à ses clients les dernières solutions disponibles sur le marché des énergies renouvelables", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.