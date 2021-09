Voltalia fait le plein de soleil

(Boursier.com) — Voltalia recule de 1,3% à 23,30 euros ce jeudi, alors que le spécialiste international des énergies renouvelables a annoncé le démarrage de la construction de SSM1&2, un projet de 320 mégawatts, dont 50 mégawatts de capacité additionnelle signée depuis la dernière annonce.

Le projet solaire SSM1&2 est adossé à 5 contrats long-terme de vente d'électricité dont la durée moyenne atteint 16 ans pour une capacité totale de 320 mégawatts. Initialement d'une capacité de 32 mégawatts, la taille du projet a été décuplée grâce à de nouveaux contrats à long terme signés avec une série d'acheteurs, dont un Corporate PPA avec Braskem, une société pétrochimique, et un PPA de service public avec Copel, un partenaire à long terme de Voltalia qui a investi dans notre parc éolien SMG depuis 2015 et qui s'est engagé en mai 2021 à acquérir les parcs éoliens de VSM2 et VSM4 développés et construits par Voltalia.

Lorsqu'il sera mis en service au cours du premier semestre 2022, SSM1&2 deviendra le plus grand projet solaire de Voltalia dans le monde.

Cluster Serra Branca

SSM1&2 fait partie du cluster Serra Branca, situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte. Historiquement un cluster de parcs éoliens, avec des niveaux de production record (facteur de charge constamment supérieur à 50% permettant de générer l'une des énergies les plus compétitives du pays), Serra Branca est désormais un cluster qui combine à la fois éolien et solaire, bénéficiant d'infrastructures communes et de synergies opérationnelles. Les deux sources d'énergie sont complémentaires puisque le vent souffle principalement la nuit à Serra Branca. Voltalia reste propriétaire d'une partie importante du site de 2,4 gigawatts, et vend l'autre partie à des partenaires qui achètent également nos services de construction et de maintenance...

"Ce projet solaire sera le plus grand de Voltalia. La diversification de Serra Branca, historiquement dédié à l'éolien (facteur de charge record), se poursuit... Une partie des actifs sera conservée par Voltalia mais d'autres seront vendus, à l'image des parcs éoliens de VSM2 et VSM4 qui seront cédés fin 2021" commente Portzamparc qui conserve le dossier.