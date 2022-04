Voltalia : fait le plein d'énergie

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 3% ce jeudi à 19,55 euros, alors que le groupe, acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté son premier projet de centrale solaire flottante au Portugal d'une capacité totale d'au moins 33 mégawatts, soutenu par un contrat de vente d'électricité de 15 ans. Le projet Cabril a été remporté à la suite d'un appel d'offres organisé par le Ministère de l'Energie et de l'Environnement du Portugal. Cette nouvelle centrale solaire flottante sera installée près du barrage de Cabril, à Sertã. Sa capacité sera comprise entre 33 et 40 mégawatts, selon l'optimisation finale. S'étendant sur 33 hectares, la centrale produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation de plus de 70.300 habitants.

Voltalia assurera le développement, la construction et l'exploitation de la centrale. Le projet devrait être mis en service au plus tard en 2026. Ses revenus seront garantis par un contrat de 15 ans attribué par le Ministère de l'Energie et de l'Environnement, prévoyant un prix de 41,025 euros par mégawattheure.

Voltalia a installé son Global Solar Hub à Porto, un centre opérationnel pour la supervision de ses centrales solaires situées en Europe, en Afrique et en Amérique latine, totalisant plus de 1,2 gigawatts pour elle-même et pour des clients tiers. Par ailleurs, l'équipe de Voltalia au Portugal est un fournisseur reconnu de services de construction, avec de nombreux projets au Portugal, dont la centrale solaire de 49 mégawatts de Cotovio et à l'international, avec la centrale solaire de 13 mégawatts de Kooypunt aux Pays-Bas, toutes deux construites en 2021.

Enfin, la filiale de Voltalia, Helexia, spécialiste de la production d'énergie sur site (toitures solaires et ombrières de parking) et de l'efficacité énergétique, dispose d'une capacité installée de 19 mégawatts au Portugal. Au total, Voltalia et Helexia comptent plus de 270 employés au Portugal.

"Cette centrale devrait selon générer environ 2,2/2,3 ME de CA et 1,7/1,8 ME d'EBITDA en année pleine" commente Portzamparc qui conserve le dossier.