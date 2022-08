Voltalia fait évoluer son offre de panneaux solaires pour les particuliers

(Boursier.com) — Voltalia va faire évoluer son service d'installation de panneaux solaires pour les particuliers. Disponible sur le site leroymerlin.fr depuis octobre 2021, l'offre sera désormais aussi accessible dans les magasins Leroy Merlin à partir du mois de septembre 2022 (dans 40 départements partout en France métropolitaine).

Les clients pourront donc se rendre en magasin afin d'être accompagnés par leurs conseillers Leroy Merlin dans le choix de la solution la plus adaptée parmi les différents services disponibles. Ils seront ensuite recontactés par les équipes locales pour procéder à la validation des données techniques, la planification de l'installation du système et sa mise en service.

Ce service de toiture solaire a pour objectif de faire baisser la facture d'électricité des particuliers jusqu'à 60%. Afin d'accélérer la mise en oeuvre d'une production électrique locale et compétitive, l'État participe activement à la démarche avec trois mesures : un contrat de vente de la production non consommée avec un prix fixe pour 20 ans, une prime à l'autoconsommation et une TVA réduite pour les installations jusqu'à 3kWc.

L'offre de toitures solaires s'inscrit dans la continuité d'une collaboration initiée avec Leroy Merlin en 2020, qui propose dans ses magasins des petits kits solaires, développés par Voltalia, à installer soi-même.

A titre d'illustration, pour une installation de huit panneaux, soit trois kiloWatts crète (kWc), la puissance la plus commune, l'offre débutera à partir de 8.290 euros TTC, avec une prime à l'autoconsommation de 1.140 euros à déduire. Le service clé-en-main est offert et comprend la fourniture, l'installation et l'assistance.