Voltalia : face au vent

(Boursier.com) — Voltalia recule de 1,8% à 9,04 euros ce jeudi, alors que le groupe, acteur international des énergies renouvelables, a annoncé l'acquisition d'une participation de 55% dans la centrale solaire de Mosselbanken (60 mégawatts) aux Pays-Bas. Située en Zélande, la province la plus au sud-ouest des Pays-Bas, la centrale solaire de Mosselbanken se trouve dans le port industriel de Terneuzen. Les revenus de la centrale bénéficient d'un contrat de vente d'électricité (PPA) de 15 ans.

Voltalia est actif depuis 2019 aux Pays-Bas en tant que prestataire de services, avec le développement, la construction, l'exploitation, la maintenance et la gestion de centrales solaires pour des clients tiers, directement et par l'intermédiaire de Greensolver, sa filiale spécialisée dans les services de gestion de centrales d'énergie renouvelable. Le marché néerlandais présente un potentiel significatif pour Voltalia, non seulement dans la production d'énergie, mais aussi en offrant des services sur toute la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable. Le groupe dispose actuellement de bureaux à Amsterdam et à Groningue, employant au total une dizaine de salariés permanents, et davantage de salariés temporaires ou détachés lorsqu'il s'agit de servir des clients qui construisent des centrales solaires.

"C'est la première fois que nous produisons de l'électricité aux Pays-Bas, ce qui renforce notre position de fournisseur de services sur le marché néerlandais des énergies renouvelables, qui connaît une croissance rapide. La centrale solaire de Mosselbanken permet d'éviter 17.000 tonnes de CO2 par an" déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Portzamparc prend acte de ces annonces et reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 13,40 euros.