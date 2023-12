Voltalia : EthiFinance décerne une médaille d'or à Voltalia pour sa performance extra-financière

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables et Entreprise à Mission, est intégré à l'indice boursier Gaïa pour la sixième année consécutive. Cet indice développé par EthiFinance distingue les entreprises cotées sur Euronext les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

La filiale de notation extra-financière d'EthiFinance, Gaïa Research, évalue les entreprises sur la base de près de 140 critères répartis en quatre catégories : environnement, social, gouvernance et parties prenantes. Cette évaluation mesure la transparence de l'information, la maturité des politiques mises en oeuvre et les progrès en développement durable.

Voltalia, qui montre une amélioration continue dans l'indice Gaïa depuis sa première participation il y a six ans, reçoit pour la première fois une médaille d'or pour récompenser sa performance ESG (Environnementale, Sociétale et Gouvernance), avec une note de 73 sur 100 pour 2022, en progrès de six points par rapport à l'année dernière.