Voltalia : et maintenant ?

Voltalia : et maintenant ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia remonte légèrement de 0,4% à 18,18 euros ce mardi, alors que le broker Exane BNP Paribas a dégradé à son tour le dossier à 'sous-performer' avec un cours cible de 15,9 euros. Le résultat opérationnel (EBIT) est en effet ressorti en baisse à 1,2 millions d'euros au S1 et Voltalia a accusé une perte nette part du Groupe de 15,8 millions d'euros...

Sur l'ensemble de l'année 2020, l'effet combiné sur l'EBITDA des retards liés à la Covid-19 sur les Constructions et Services est estimé à -27 millions d'euros. En conséquence, Voltalia anticipe désormais un EBITDA 2020 d'environ 100 millions d'euros, soit une croissance de plus de 50% par rapport à 2019 et de plus de 90% à taux de change constants, mais en dessous de sa fourchette d'ambition initiale de 160 à 180 millions d'euros.

Du côté des autres analystes, Portzamparc parlait dernièrement d'un 'profit warning' prévu "mais d'une ampleur inattendue"... La guidance 2021 est également plus basse que prévue, alors qu'elle est confirmée pour 2023.