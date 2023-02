Voltalia et Leroy Merlin signent le premier Corporate PPA éolien pour une centrale neuve en France

(Boursier.com) — Leroy Merlin, leader de l'amélioration de l'habitat en France, et Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annoncent la signature d'un contrat de vente à long terme d'électricité portant sur l'ensemble de la production d'une ferme éolienne de 23,6 mégawatts, actuellement en construction.

Leroy Merlin et Voltalia ont signé un nouveau Corporate PPA1. L'enseigne spécialisée dans l'habitat achètera pendant 23 ans la production d'une centrale éolienne d'une capacité de 23,6 mégawatts que Voltalia construit actuellement en région Bourgogne Franche-Comté. Sa mise en service est prévue avant la fin du premier semestre 2023.

Avec un volume annuel de 60 gigawattheures, le Corporate PPA permettra aux différentes entités d'Adeo France, dont Leroy Merlin fait partie, de s'approvisionner en énergie renouvelable pour environ 20% de sa consommation électrique.

Après la signature d'un premier Corporate PPA en septembre 2022 avec Voltalia portant sur la production d'une future centrale solaire de 30 mégawatts en région Centre-Val de Loire, ce nouveau contrat contribue à la stratégie de décarbonation de Leroy Merlin et des entités d'Adeo France. Au total, les Corporate PPA signés par Leroy Merlin représentent 57% de la consommation électrique actuelle des entités d'Adeo France (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Adeo Services, K-bane, Zodio...).

Il s'agit du premier Corporate PPA additionnel éolien signé en France : c'est la première fois qu'une entreprise s'engage à s'approvisionner sur le long terme (23 ans) auprès d'une ferme éolienne nouvelle qui lui est dédiée dès sa mise en service.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : "Ce Corporate PPA éolien, une première en France, s'inscrit dans le partenariat stratégique conclu en 2021 avec Adeo, maison mère de Leroy Merlin. Nos actions conjointes, Voltalia et Helexia en tant que producteurs d'énergie décarbonée et fournisseur de services, et Adeo et Leroy Merlin en tant qu'acteurs engagés pour un habitat durable, participent à la lutte contre le réchauffement climatique."