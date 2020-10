Voltalia et LCL s'associent pour lancer un partenariat inédit en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables et LCL, banque leader des ETI et des PME, s'associent pour proposer une offre inédite en France : faire bénéficier à une quinzaine d'entreprises parmi les plus engagées dans la transition énergétique, de contrats venant sécuriser sur une longue période leur approvisionnement en électricité verte d'origine France, à prix et capacités garantis.

Ce projet constitue le premier Green Corporate Power Purchase Agreement (Green CPPA) multi-acheteurs en France.

L'électricité proviendra d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 55 mégawatts, dont Voltalia assurera le développement et l'exploitation. Ce parc, situé dans le sud de la France, accueillera par ailleurs une activité agricole, ajoutant à ce projet une dimension de co-développement avec l'économie locale.

LCL structurera et gèrera de son côté le mécanisme de garanties nécessaire au financement du projet par les acteurs habituels du secteur. Par ailleurs, LCL souscrira à ce Green CPPA aux côtés de ses clients, aux fins de sécuriser sur longue période une partie de ses propres besoins en électricité verte, laquelle représente déjà près de 100% de sa consommation.

Voltalia, LCL et les entreprises participantes à ce Green CPPA contribueront ainsi, ensemble et très directement, à la hausse des capacités de production d'énergie verte en France et, corrélativement, à la réduction des émissions de CO2 à hauteur de 13.000 tonnes par an.

Au travers de ce partenariat, LCL renforce l'univers "Impact Climat" de son programme d'open-banking LCL Smart Business, initié en 2018 et proposant des offres innovantes au service de la transformation des Entreprises clientes de LCL (Innovation, Digital, Transition Energétique, ESG).

"En tant que Banque engagée dans la transition énergétique, nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos clients le premier Green Corporate PPA du marché français. De par sa dimension additive et environnementale, ce projet participe concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique. Avec Voltalia, nous nous sommes très vite retrouvés sur l'utilité et le sens de ce beau projet" commente Olivier NICOLAS, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises et des Institutionnels, chez LCL.

"Le lancement de cette offre traduit notre volonté d'accompagner toutes les entreprises dans leur transition énergétique. LCL, par sa proximité avec les entreprises et sa capacité à mobiliser son bilan, nous permet d'élargir le cercle des entreprises, grandes et moins grandes, qui souhaitent s'allier à Voltalia pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre" commente Sébastien CLERC, Directeur Général de Voltalia.