Voltalia engage la construction d'un nouveau parc éolien en Nouvelle-Aquitaine

(Boursier.com) — Voltalia confirme ses ambitions de croissance dans l'éolien en France avec la mise en construction du parc des Rives Charentaises.

A une mise en service prévue au 1er semestre 2024, la production du parc des Rives Charentaises permettra de couvrir la consommation en électricité de plus de 32.800 habitants, contribuant ainsi à l'autonomie énergétique, en plus de la lutte contre le réchauffement climatique.

Situé sur 6 communes entre la Vienne (Lizant, Genouillé et Surin) et la Charente (Taizé-Aizie, Nanteuil-en- Vallée et Le Bouchage) dans la région Nouvelle-Aquitaine, le parc éolien des Rives Charentaises comprendra 17 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2 mégawatts soit une puissance installée totale de 37,4 mégawatts.