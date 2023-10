Voltalia : encore une rude semaine...

(Boursier.com) — Voltalia perd encore plus de 4% à 8,67 euros ce vendredi, ce qui porte à 15% les pertes hebdomadaires de la valeur, alors que Kempen a relevé son opinion à "neutre", contre "vendre" auparavant, tout en ramenant son objectif de cours de 13 à 11 euros. La valeur a été durement sanctionnée depuis son avertissement sur résultats et la présentation d'une perte nette creusée au premier semestre... Le producteur d'énergies renouvelables a essuyé un déficit de 19,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 4,6 ME un an plus tôt, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents. L'EBITDA s'établit à 56 ME, en hausse de 18 % (+17% à taux de change constants), pour un chiffre d'affaires de 198,9 ME, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022.

L'objectif d'EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d'euros, est maintenant attendu à environ 275 ME, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente néanmoins un doublement de l'EBITDA 2022.

Voltalia aura besoin d'une très bonne performance au second semestre pour atteindre ses prévisions révisées, écrivait pour sa part Morgan Stanley. L'analyste ('pondération en ligne') estime que la capacité de Voltalia à atteindre le nouvel objectif repose en grande partie sur sa capacité à mettre en ligne plusieurs projets clés à temps. Les nouvelles orientations pour 2023 sont globalement conformes au consensus actuel...

Portzamparc notait aussi l'ajustement de la guidance, mais faisait remarquer que le S2 devrait malgré tout générer plus de 200 ME d'Ebitda. Le RN est lui pénalisé par des éléments non récurrents et les frais financiers...