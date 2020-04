Voltalia : en légère hausse après les annonces

(Boursier.com) — Voltalia monte de 0,5% à 14 euros, alors que le groupe a présenté au 1er trimestre des revenus consolidés de 37 millions d'euros, en hausse de 47% à taux constant (26,9 ME au 1er trimestre 2019). La hausse de nos revenus au 1er trimestre 2020 traduit la croissance du parc de centrales de Voltalia, notamment hors Brésil. Cette dynamique issue des mises en service de nouvelles centrales et des intégrations réussies d'Helexia et de Greensolver, doit se poursuivre tout au long de l'année 2020, dans un environnement néanmoins moins stable du fait de la crise sanitaire et économique. L'engagement sans faille des équipes de Voltalia assure, malgré des conditions dégradées, la continuité de l'activité afin de produire toute l'électricité possible, de servir au mieux les clients et de gagner des nouveaux contrats porteurs d'avenir , commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

L'épidémie de Covid-19 n'a pas d'impact notable sur les centrales renouvelables exploitées par Voltalia (2,5 GW), qu'elles soient détenues par le Groupe (756 MW) ou par ses clients tiers (1,8 GW). Le rythme de certaines constructions de centrales détenues par Voltalia est néanmoins, dans certains pays, ralenti ou même temporairement arrêté, sans que cela n'affecte les objectifs financiers de Voltalia.

Cependant, la crise sanitaire et économique suscite des risques nouveaux qui rendent l'environnement de Voltalia moins prévisible. Les principaux risques concernent la faculté à mener sans retard les grands chantiers en cours et futurs des centrales détenues par Voltalia, la capacité des clients de Voltalia dans les Services (principalement les ventes de développement et de construction de projets) à avancer dans leurs processus de décision et les variations de devises (essentiellement le réal brésilien).

Malgré cet environnement incertain, Voltalia confirme ses ambitions d'atteindre 1 GW en exploitation à fin 2020 et de générer un Ebitda de 160 à 180 ME sur l'année 2020.

A moyen-terme, Voltalia vise 2,6 GW en exploitation ou en construction et un Ebitda compris entre 275 et 300 ME à fin 2023. 74% de l'ambition de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà conclus , explique le management.

Portzamparc souligne que la forte croissance de la production devrait se poursuivre et même s'accélérer dans les prochains trimestres. Cependant, la guidance est rendue incertaine par le niveau du real, le rythme de construction des centrales et un possible attentisme de certains clients. L'analyste vise un cours de 16,60 euros en restant acheteur...