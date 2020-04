Voltalia : en forme

Voltalia : en forme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 2,8% ce mardi à 14,45 euros, alors que le groupe a acheté 17 turbines Nordex pour son nouveau parc éolien De 59 mégawatts au Brésil dans le complexe de Serra Branca. Le parc doit débuter sa production d'électricité au cours du premier semestre 2022. Nordex a déjà fourni 284 mégawatts de turbines dans notre complexe de Serra Branca et 108 mégawatts pour la centrale Voltalia de Sao Miguel.

Le projet VSM 4 se situe au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, un site éolien et solaire d'environ 40 000 hectares dans une zone de 50 par 15 kilomètres. À ce jour, le site comprend 413 mégawatts de centrales en exploitation, 883 mégawatts de centrales en construction, 329 mégawatts supplémentaires qui ne sont pas encore en construction, mais pour lesquels des contrats long terme de vente d'électricité ont été conclus, et enfin plus de 700 mégawatts de projets en cours de développement. Avec 2,4 gigawatts au total, il s'agit du plus grand site mixte éolien et solaire au monde...

"Le groupe sécurise ses approvisionnements" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.